26-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Der 26 Jahre alte Autofahrer, der am Wochenende bei einem Unfall auf der Maintalautobahn schwer verletzt wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Er starb am Sonntag, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte. In der Nacht zum Samstag ist der 26-Jährige auf der Autobahn mit seinem Pkw alleinbeteiligt schwer verunglückt. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lag mit dem Daimler in einem Graben hinter einer Baumgruppe - außerhalb des Sichtfeldes weiterer Verkehrsteilnehmer. Allerdings war der Mann bei Bewusstsein und konnte mit seinem Mobiltelefon Hilfe rufen. Die Polizei ortete das Mobiltelefon des Verunglückten, der daraufhin aus seinem Auto befreit werden konnte. Der aus Potsdam stammende Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort starb der Mann.