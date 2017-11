25 Jahre treu

Viele Mitglieder halten dem Verdi-Ortsverein Sinn/Saale seit 25 Jahren die Treue. Deshalb wurden sie nun im Parkwohnstift Seniorenresidenz geehrt.

Der Vorsitzende des ver.di Ortsvereins Sinn/Saale, Jens Möller, dankte allen Jubilaren für ihr Engagement und ihre Treue. "Es ist wichtig und richtig, dass wir auf unsere gemeinsamen Kämpfe und Erfolge zurückblicken. Es geht nicht nur darum, das Erreichte zu erhalten, sondern weiterhin viele nötige Verbesserungen für die Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen", so Jens Möller. Er begrüßte Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) und den DGB-Kreisvorsitzenden Gerhard Klamet.

Die Festrede hielt die Vize-Bezirksgeschäftsführerin Marietta Eder aus Schweinfurt. "Es ist schön, dass so viele heute hier sind. Es ist beeindruckend, was wir gemeinsam erreicht haben!", so Marietta Eder. "Und gleichzeitig wissen wir, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen" Marietta Eder erinnerte an die Erfolge zum Thema Arbeitszeit. Erst 1957 gelang die Reduzierung in öffentlichen Verwaltungen von 48 Stunden auf 45 Stunden pro Woche. Heute hätte Verdi für viele die 38,5 Stunden Woche erreicht. "Wann wir arbeiten, wann wir Zeit für Familie, Freunde, Ehrenamt und uns selbst haben, ist heute jedoch nicht mehr so deutlich geregelt. In der Pflege müssen Kolleginnen und Kollegen ständig einspringen und haben damit alles andere als geregelte Arbeitszeiten. In vielen Branchen und Betrieben wird eine ständige Erreichbarkeit gefordert. An diesen Beispielen zeigt sich, wie sehr wir wieder um unsere freie Zeit kämpfen müssen", so Eder.

Scharf kritisierte Eder die Forderungen nach Flexibilisierung bzw. Streichung des Arbeitszeitgesetzes. "Das Arbeitszeitgesetz ist eines unserer wichtigen Schutzrechte. Arbeit muss ein Ende haben. Arbeitgeberverbände, Union, FDP und auch Teile der Grünen wollen es aushöhlen. Das wird mit uns aber nicht zu machen sein!" machte Marietta Eder klar.

Ebenso werden alle Kolleginnen und Kollegen gegen die Schwächung des Mindestlohns kämpfen. "Wir haben uns sehr gefreut, dass es endlich den Mindestlohn gibt. Und natürlich wissen wir: Der Mindestlohn braucht Kontrolle", sagte Eder. Diese wollen nun CSU und FDP abschaffen. "Statt weniger Kontrolle braucht es mehr Kontrolle. Und natürlich braucht es mehr Tarifbindung. Damit die Kolleginnen und Kollegen nicht nur den Mindestlohn, sondern höhere Tariflöhne bekommen."

Marietta Eder bat alle, sich nicht von sogenannten Megatrends einschüchtern zu lassen. "Ihr alle zeigt, wie wir die 2. und 3. Revolution am Arbeitsmarkt gestaltet haben. Sehr vieles haben wir zum Wohl der Beschäftigten erreicht. Bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und natürlich auch eine bessere soziale Sicherung. Die Gewerkschaften gibt es wegen der ersten industriellen Revolution. Kolleginnen und Kollegen haben sich untergehakt, um gemeinsam mehr für alle Beschäftigten zu erreichen. Die Branchen, Betriebe und Strukturen haben sich verändert. Unsere Solidarität nicht. Daher werden wir auch die sogenannte Arbeit 4.0 erfolgreich gemeinsam gestalten", erklärte Marietta Eder abschließend.

Zuvor betonte Bad Kissingens Oberbürgermeister Kay Blankenburg die Bedeutung der Gewerkschaften als gesellschaftliche Kraft. Er sprach allen seinen tiefen Dank aus. "Aktuell gibt es leider einige, die an der Spaltung der Gesellschaft arbeiten. Ihr seid der Ort der Solidarität und Demokratie. Ihr habt viel erreicht", so Kay Blankenburg. Er bat alle progressiven Kräfte, sich zusammenzuschließen. "Mein Traum ist die Bürgerversicherung. Jede und jeder braucht die beste gesundheitliche Versorgung. Die Zwei-Klassen-Medizin muss ein Ende haben", forderte Kay Blankenburg.

Der DGB Kreisvorsitzende Gerhard Klamet betonte: "Wir werden weiter für eine Rente, die zum Leben reicht, kämpfen. Bei der Bundestagswahl war dies eine unserer Hauptforderungen. Wir brauchen jetzt eine Sicherung des Rentenniveaus, und deshalb werden wir unsere Kampagne fortsetzen."

Gemeinsam ehrten der Ortsvorsitzende Jens Möller, Kay Blankenburg, Gerhard Klament und Marietta Eder die anwesenden Jubilare für 60, 50, 40 und 25 Jahre Mitgliedschaft. Musikalisch umrahmt wurde die Jubilarehrung sehr feierlich von der Musikgruppe Saxima. red