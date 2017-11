25 Jahre im Dienst

Zwei Mitarbeiterinnen der Gesundheitskasse in der Direktion Schweinfurt, Andrea Brand und Elke Nasarek, blicken auf jeweils 25 Jahre Berufsleben bei der AOK zurück und haben beide ihre berufliche Laufbahn im September 1992 bei der AOK in Schweinfurt begonnen.

"Allein das zeigt die Stabilität und Kontinuität unserer Belegschaft zum Wohle unserer Versicherten", brachte AOK Direktor Frank Dünisch im Rahmen einer kleinen Feierstunde seinen Dank und seine Anerkennung zum Ausdruck. Er gratulierte den Jubilaren zu diesem viertel Jahrhundert Betriebszugehörigkeit. Personalratsvorsitzender Rene Oppel schloss sich den Glückwünschen im Namen der Belegschaft an.

Andrea Brand aus Aura ist eingesetzt in der Geschäftsstelle in Bad Kissingen als Kundenberaterin für die Krankengeldbearbeitung.

Elke Nasarek ist Kundenberaterin in den Geschäftsstellen Bad Kissingen und Bad Brückenau und in Wartmannsroth zu Hause. red