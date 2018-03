25-jähriges Dienstjubiläum

Am 15. März 2018 feierte Jürgen Weiß sein 25. Dienstjubiläum.

Jürgen Weiß begann seinen Werdegang im öffentlichen Dienst im März 1993 in der damaligen Gärtnerei der Stadt Burgkunstadt. Zuvor war der gelernte Kfz-Mechaniker nach dem frühen Tod seines Vaters mit in der heimischen Landwirtschaft tätig. Im Februar 2000 wurde er beim Markt Küps im Bauhof mit Schwerpunkt Grünpflege eingestellt. Eine zusätzliche Qualifikation hat er sich als Gärtner mit Fachrichtung Landschaftsbau nebenberuflich erworben.

Bürgermeister Bernd Rebhan überreichte dem Jubilar die Jubiläumsurkunde und ein kleines Geschenk. Er bedankte sich für die bisherige erfolgreiche, vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und freute sich auf viele weitere gemeinsame Jahre.