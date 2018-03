25-Jähriger macht sich sehr verdächtig

Von Polizeibeamten wurde 25-jähriger Mann in der Moosstraße beobachtet, wie dieser vor einer Kontrolle etwas in den Mülleimer warf. Bei der Nachschau wurden eine geringe Menge Crystal, Marihuana und eine Feinwaage gefunden. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden im mitgeführten Rucksack eine Rohrzange, Isolierband und eine Schlossschablone. Diese Gegenstände wurden sichergestellt, da sie für einen eventuellen Einbruch dienen sollten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch diverse Rauschgiftutensilien und 30 Haustürschlüssel. Nun stehen weitere Ermittlungen an.