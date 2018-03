24 angehende "Lebensmillionäre"

Am Palmsonntag feierten in der Jakobikirche in Küps 14 Jungen und zehn Mädchen das Fest der Konfirmation. In der Predigt führte Pfarrer Reinhold König einen Glaubenskurs durch, bei dem die Jugendlichen Gott näherkommen und so zu Lebensmillionären werden können. Der Gottesdienst wurde musikalisch stimmungsvoll ausgestaltet von Konrad Boxdörfer an der Orgel, dem Posaunenchor unter Leitung von Sabine Müller und dem Kirchenchor unter Leitung von Hella Klumpp, begleitet von Manuela Gräbner (Violine). Foto: Werner Olgemüller