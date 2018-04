23-Jährige kommt ins Schleudern

Leichte Verletzungen erlitt eine 23-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Ostermontag auf der A 73 bei Bad Staffelstein. Die Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Nissan Micra in Richtung Suhl unterwegs und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw wegen eines aufgezogenen Notreifens mit verminderter Geschwindigkeit unterwegs war. Um ein Auffahren zu verhindern, zog sie nach links, kam dabei ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Dabei erlitt sie ein Schleudertrauma und musste ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro.

Die Unfallstelle wurde durch die Beamten abgesichert und der Verkehr auf den linken Fahrstreifen übergeleitet. Eine 78-Jährige fuhr kurze Zeit später mit ihrem Ford in den markierten Bereich ein. Hier konzentrierte sie sich jedoch aus Neugierde auf das Unfall-Fahrzeug, geriet dabei nach rechts und überfuhr einen Faltkegel und eine Teleskopleuchte, die zur Absicherung aufgestellt waren.