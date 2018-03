224 Spender gaben ihr Blut

Das Rote Kreuz hielt in Eltmann und in Ebelsbach Blutspendetermine ab. In Eltmann kamen 124 Spender. Dies haben die Organisatoren mitgeteilt. Die 125. Blutspende gab Heinrich Engel. In Ebelsbach kamen 110 Blutspender, darunter waren drei Erstspender. Zum 175. Mal ging Waldemar Lutter zum Blutspenden. Die 75. Blutspende gaben Jens Silge und Birgit Mader. Philip Wohlpart spendete zum 25. Mal sein Blut und Christina Kempf zum zehnten Mal. red