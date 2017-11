22 Profis im Brandschutz

Die Modulare Prüfung im Landkreis Lichtenfels fand dieses Mal bei der Feuerwehr in Bad Staffelstein statt. Die Brandschützer im Landkreis Lichtenfels können jetzt auf 22 zusätzliche Truppmänner und Truppfrauen zurückgreifen, die in zwölf Abendausbildungen sowie an zwei Samstagen und Sonntagen ihr Wissen vermittelt bekamen.

Unter den kritischen Augen der KBM Klaus Meusel, Oliver Schardt und Lutz Schneider sowie KBI Siegfried Hammrich, den Kommandanten der Feuerwehren Strössendorf und Bad Staffelstein, Daniel Domes und Stefan Liebl, legten die Prüflinge ihre Aufgaben mit Bravour ab.



Hervorragende Ergebnisse

KBM Meusel bescheinigte den Prüflingen sehr guten Wissensstand. "Das ist euer erster Schritt vom Lehrling zum Feuerwehrmann bzw. -frau. Jetzt seid ihr fit für den Feuerwehrdienst", erklärte Meusel.

Aber nur durch ständiges Üben an den Geräten könne man die Sicherheit, die im Ernstfall benötigt wird, erreichen. "Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Ausbildern und Prüfern für die hervorragend geleistete Arbeit und der Feuerwehr Bad Staffelstein für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten", schloss der Prüfungsleiter.

Der Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein, Jürgen Kohmann, beglückwünschte die neuen Feuerwehrmänner und -frauen. Er dankte auch im Namen der Bevölkerung, dass sich wieder junge Leute für die wichtige Aufgabe des Feuerschutzes zur Verfügung gestellt haben.

Der stellvertretende Kreisbrandrat Ottmar Jahn überbrachte Grüße des verhinderten Kreisbrandrats Tim Vogler und erklärte: "Ihr habt im Lehrgang viel gelernt und nun müsst ihr das Erlernte vertiefen, damit ihr im Ernstfall alles umsetzen könnt." hkla