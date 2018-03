22-Jährige wirft mit Glas nach 19-Jähriger

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich eine 22-jährige Bambergerin verantworten. Die junge Frau war laut Polizeiangaben am Sonntag gegen 03.45 Uhr in einer Diskothek in der Innenstadt mit einer 19-Jährigen in Streit geraten. Dieser soll sie dann ein Getränkeglas an den Kopf geworfen und sie dadurch leicht verletzt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt, laut Polizei sind weitere Ermittlungen nötig. pol