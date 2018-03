21-Jähriger wirft sich vor Kehrmaschine

Auffällig und gefährlich hat sich ein junger Mann in Haßfurt verhalten. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Am Freitag um 7.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Haßfurt mitgeteilt, dass sich in der Hauptstraße eine Person vor eine Kehrmaschine geworfen habe. Außerdem versuchte der junge Mann, die Beifahrertüre eines vorbeifahrenden Autos zu öffnen, und er legte sich zeitweise mitten auf die Straße. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Mann bereits durch Passanten gesichert worden. Der 21-Jährige, der offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne war, erweckte gegenüber den Beamten den Anschein, dass er unter der Wirkung von Medikamenten oder Betäubungsmittel stand. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei ein Druckverschlusstütchen mit zwei blauen Tabletten. Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in das Krankenaus in Haßfurt gebracht. Dort bestätigte sich der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum. Der 21-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Auf ihn kommen eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und weiterhin eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.