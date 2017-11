2018 wird phänomenal

Es gibt Neues vom Tambacher Sommer im Rahmen des HUK-Coburg-Open-Air-Sommers 2018: Das Programm der Veranstaltungsreihe im Hof von Schloss Tambach bereichern

Schmidbauer, Pollina, Kälberer mit dem Programm "Süden" am Sonntag, 29. Juli, und Michl Müller mit dem Programm "Müller...nicht Shakespeare!" am Mittwoch, 1. August. Das teilt die Konzertagentur Friedrich, Rödental, mit.

Der Kartenvorverkauf für Schmidbauer, Pollina, Kälberer hat gerade begonnen, der für Michl Müller startet am Montag, 20. November, in den bekannten Vorverkaufsstellen. Erhältlich sind Tickets auch bereits für die Tambach-Konzerte von Gregor Meyle am Freitag, 3. August, sowie von Angelo Kelly & Family am Samstag, 4. August.

Michl Müller ging mit seinem neuen Programm "Müller ... nicht Shakespeare!" ab Oktober auf Tour. Scharfsinnig nimmt er Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn, dabei ist der Humor des fränkischen Kabarettisten gewohnt lebensnah und authentisch. Der selbsternannte "Dreggsagg" (Fränkisch für "Schelm") aus Bad Kissingen spricht alles an, für ihn gibt es keine Tabus. Michls Kabarettprogramm ist packend und mitreißend bei seiner Reise durch den alltäglichen Wahnsinn unserer Zeit. Mit seinem fränkischen Dialekt und seinem spitzbübischen Charme hat er dabei das Publikum schnell auf seiner Seite. Nach einem Abend mit dem energiegeladenen Michl Müller möchte man ihm am liebsten mit Shakespeares Worten zurufen: "Gut gebrüllt, Löwe"!

Werner, Pippo und Martin schreiben selbst: "Seit unserer Ankündigung, am 21. Juli nächsten Jahres, fünf Jahre nach unserem legendären Abschiedskonzert in Verona, anlässlich des zehnjährigen Tollwood-Jubiläums der Reihe ,Schmidbauer & Kälberer laden ein‘, den "Süden" wieder aufleben zu lassen, überschlagen sich die Ereignisse. Die Resonanz des Publikums auf unsere Wiedervereinigung ist überwältigend! Und so haben wir uns vor nicht allzu langer Zeit getroffen und uns entschieden, im Sommer des kommenden Jahres eine kleine, aber feine und wohl ausgewählte "Süden"-Tour durch Süddeutschland zu spielen... " red