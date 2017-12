2018 steht ein großes Jubiläum an

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Kelbachgrund informierte der Vorstand bereits über die Vorbereitungen für das 50-jährige Vereinsjubiläum, das mit dem 22. Juli 2018 beginnt. Hierfür wird um Mithilfe gebeten. Wer Lust und Interesse hat, ist herzlich willkommen.

Seit Juli 2013 ist Robert Schneiderbanger als Spielertrainer für den TSV tätig. Er legt aber nach dieser Saison das Amt als Trainer nieder. Für seine vierjährige engagierte Arbeit dankte ihm der Vorstand herzlich. Nachfolger wird Dieter Göller, der vom SV Würgau zum Verein wechselt.

Mittlerweile stellt der Sportverein mit Andreas Voll, Daniel Beck-Krapp und Marcus Kolenda drei Schiedsrichter. Kathrin Peetz berichtete vom Mutter-Kind-Turnen. Einmal in der Woche dienstags trifft sich ein Elternteil mit Kind zur Turnstunde. Hierbei dürfen die Kleinen ihrer Bewegung und ihrer Geschicklichkeit freien Lauf lassen. Immer donnerstags kommen zehn bis 15 Teilnehmerinnen zur Aerobic-Gymnastik zusammen, um mit Pezzibällen, Stäben und Thera-Bändern ihre Fitness zu trainieren.

Die Übungsstunden am Mittwochmorgen sind abwechslungsreich in der Gestaltung. Bei passender Musik werden Übungen für Herz-Kreislauf, Kraft, Balance und Koordination durchgeführt. Die Damen-Montagsgruppe ist ein harmonischer "Haufen". Diese hat Spaß und Freude am Turnen und an der Bewegung, die dem ganzen Körper guttut. Hans Gaar erzählte von der Senioren-Gymnastikgruppe, die bei Rita Seelmann in besten Händen ist.

Aus dem Bericht der Jugend- und Schülermannschaften ist zu hören, dass man weiterhin mit Nachbarvereinen Spielgemeinschaften bilden musste.



Der Biss fehlt bei der "Ersten"

Die Altliga hat Licht und Schattenseiten, ein Auf und Ab, aber nichtsdestotrotz bildet sie eine feste Stütze für den Verein. Die zweite Fußballmannschaft befindet sich in der aktuellen Saison auf Platz 4 der Tabelle mit 36 Punkten. Bei der ersten Mannschaft fehlt zurzeit etwas das Glück und der Biss, so dass man nur auf dem 7. Platz steht.

Leider hat die Vorstandschaft einen Verlust zu beklagen. Mit Mirjam Fuchs verlässt eine engagierte Frau die Führungsspitze. Die Vorstandschaft und die Mitglieder dankten ihr für ihren großartigen Einsatz. Aber mit dem neu gewählten Dominik Zenk konnte die Lücke glücklicherweise geschlossen werden.

Folgende Mitglieder wurden geehrt: Für 15 Jahre Andreas Kunzelmann, Andreas Peetz, Hedwig Kraus, Daniel Labisch, Sabine Zenk, Manuel Schmitt, für 20 Jahre Kathrin Geglein, Andre Schmitt, Christine Töfflinger, Maria Knorr, Brigitte Esselberger, Helga Erben, Dagmar Hammel, Stefan Hammel und Irene Menne, für 25 Jahre Frank Endres, Christina Gunzelmann, Marko Schmitt, Karin Kunzelmann, Barbara Erben, Georg Lorber, Hermine Lorber, Kerstin Zenk, Doris Schober, Pankraz Hümmer und Annette Weigler, für 30 Jahre Elmar Hümmer, Andreas Lieb, Elisabeth Will und Hilde Motschenbacher, für 40 Jahre Wilhelm Schütz, Anni Gunzelmann, Edeltraud Lieb und Petra Kotschenreuther, für 45 Jahre Georg Kunzelmann, Josef Landvogt, Karl Mahr, Gertud Lieb, Alex Bezani. red