2017 sind 21 Personen neu in den VdK eingetreten

Richter i. R. Roland Dietrich empfahl den Mitgliedern des VdK-Ortsverbandes Gemünda bei deren Hauptversammlung im Seßlacher Stadtteil Dietersdorf eine Vorsorgevollmacht parat zu halten. Es gebe selbst für sehr nahe Angehörige wie Ehegatten oder Kinder kein automatisches Vertretungsrecht. Das gelte zum Beispiel auch für Geldgeschäfte. "Die Banken erkennen nur notarielle Vollmachten an!" Eine öffentlich beglaubigte Vorsorgevollmacht könne bei der Betreuungsstelle oder bei einem speziellen Vorsorgeregister in Berlin hinterlegt werden.

Zumindest sollte der Fundort einer solchen Vorsorgevollmacht bekannt sein. Für Auskünfte empfahl Richter Dietrich zum Beispiel das Gespräch mit dem Pflegestützpunkt am Bürglaßschlösschen in Coburg, aber auch die Justiz selber. "Mit uns kann man reden; wir verschanzen uns nicht hinter den Akten", stellte Dietrich klar.

Weiter standen bei der VdK-Mitgliederversammlung vor allem Ehrungen im Mittelpunkt. Der Gemündaer VdK-Ortsverbandsvorsitzende Franz Vollkommer überreichte Ehrenurkunden, Treueabzeichen und Präsente an die Jubilare. Ihr Silberjubiläum (25 Jahre) können Oswald Hofmann und Maria Schlottermüller feiern. 30 Jahre dabei sind: Sibylle Grund und Birgit Vollkommer.

Franz Vollkommer freute sich über 21 neue Mitglieder im Berichtsjahr 2017. Insgesamt habe der VdK-Ortsverband aktuell 338 Männer und Frauen als Mitglieder. Vollkommer bekräftigte in seinem Bericht den Wunsch, eine öffentliche und barrierefreie Toilette in der Kernstadt von Seßlach einzurichten.

Vollkommer nutzte die Gelegenheit der Versammlung, langjährigen Vorstandsmitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken: Dies waren die Schriftführerin Helga Griebel, der Kassenführer Rainer Scheidmantel und der Beisitzer Ludwig Müllich. mako