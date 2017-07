2017 kommen alle nach Neustadt

Neustadt — Mit 66 Personen - darunter 47 Reisefreunde im Rahmen der traditionellen Bürgerbus-Fahrt - war die Stadt beim 37. Neustadt-Treffen der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" in Neustadt am Rübenberge sehr gut vertreten. Mit einem Aktionsstand und einem Handpuppenspiel ("Schirmtheater Musenkuss") warben die Puppenstädter bei der "Neustadt-in-Europa-Meile" schon für das in zwei Jahren stattfindende 39. Neustadt-Treffen. Dieses wird dann nach 1984 und 2006 bereits zum dritten Mal in der "Bayerischen Puppenstadt" stattfinden.

Neustadt am Rübenberge verband das große "Neustadt-Fest" mit seiner 800-Jahr-Feier. Und so wurde dieses Festwochenende mit vielen originellen Ideen, kreativen Aktionen und herausragenden Veranstaltungen zum Höhepunkt des Jahres. "Das Publikumsinteresse war riesig", berichtete Dieter Seyfarth, der wie immer mit den Neustadt-Botschaftern unterwegs war. Auch viele Menschen aus der Region und über 1000 Neustadter aus den 37 Neustadt-Städten aus ganz Europa feierten mit.

Beim Festumzug wurde die Neustadter Delegation angeführt von CSU-Stadtrat Walter Thamm, dem offiziellen Neustadt-Beauftragten. Dazu kamen noch die Stadträte Marc Holland (Freie Wähler) und Harald Hofmann (CSU) sowie die "Neustadter Puppenfee" und Mitarbeiter des Kulturamtes. Danach folgte die Neustadter Bürgerbusgruppe. Die zog mit ihren grünen Poloshirts und dem Emblem "NEC 2017", aber auch durch das Lied "Jedes Jahr, wenn wir zum Neustadt-Treffen gehen" die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich.

Nach dem Festumzug herrschte in der gesamten Innenstadt ein buntes Treiben mit vielen Aktions- und Versorgungsständen. Am "Schloss Landestrost" gab es einen Mittelaltermarkt. In der Kunst- und Kulturmeile waren Foto- und Gemäldeausstellungen zu sehen, darunter auch Ansichten von Neustadt am Rübenberge. Musikaufführungen der Musikschule lockten immer wieder die Besucher an. Bühnenprogramme der Tanzblasmusik Neustadt am Rennsteig, der Burgtänzer aus Neustadt-Glewe, der Volkstanzgruppe aus Neustadtl an der Donau (Österreich), der Trachtengruppe aus Neustadt an der Donau, der "Country Kids" aus Neustadt (Dosse) sowie der Tanzmusik aus Nowe Miasto nad Pilica (Polen) bereicherten das Fest.



2018 geht es nach Polen

Bei der offiziellen Eröffnung begrüßte Bürgermeister Uwe Sternbeck die internationalen Gäste. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa", Petra Bieber (Bad Neustadt an der Saale), sprach ein Grußwort und Bürgermeisterin Sabine Ehrlich aus Neustadt (Dosse) übergab die "Neustadt in Europa-Fahne" an Bürgermeister Uwe Sternbeck.

Bei der Bürgermeisterrunde wurde bestätigt, dass das nächste Neustadt-Treffen vom 17. bis 19. Juni 2016 in Neustadt an der Weinstraße stattfinden wird. Dafür wird die Stadt Nowe Miasto nad Pilica (Polen), die ursprünglich 2016 Ausrichter des Neustadt-Treffens sein sollte, erst 2018 Gastgeber sein.

Die Neustadter Bürgerbusgruppe unter der Führung von Dieter Seyfarth besichtigte bei der Anreise wurden die Altstadt von Hannoversch Münden und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Wittekindsberg in Porta Westfalica. Für dem Neustadt-Treffen standen ein Stadtrundgang in Bückeburg sowie eine Besichtigung des dortigen Schlosses auf dem Programm. Am Samstagvormittag bereitete den Neustadter unter anderem eine Fahrt mit zwei "Auswandererbooten" auf dem Steinhuder Meer zur Insel Wilhelmstein großes Vergnügen.

Bei der Heimreise lernten die Neustadter Reisefreunde bei einer Rundfahrt noch die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover kennen. sey