20-Jähriger wird durch Tritte verletzt

Ein Streit vor der Diskothek in Knetzgau ist eskaliert. Es gab Tritte gegen den Kopf eines jungen Mannes. Die Kripo ermittelt jetzt, wie die Polizei mitteilte.

Bereits Ende Oktober war es vor der Diskothek zu der handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 20-Jähriger Tritte gegen den Kopf einstecken musste und mittelschwere Verletzungen davontrug. Aus diesem Anlass hat die

Kripo Schweinfurt die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen.

Am 22. Oktober (Sonntag) gegen 4.30 Uhr schaukelte sich laut Polizeibericht vor der Diskothek in der Klingenstraße eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen jungen Männern hoch. Der 20-Jährige wurde von mindestens zwei Angreifern angegangen, geschlagen und getreten. Als sich das Opfer von den Aggressoren lösen konnte und persönliche Gegenstände vom Boden aufsammelte, trat ein bislang Unbekannter aus der Gruppe der Angreifer dem jungen Mann massiv gegen den Kopf. Der 20-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen am Kopf- und im Gesichtsbereich. Die Täter entfernten sich nach der Auseinandersetzung mit einem silberfarbenen BMW der Fünfer-Reihe.

Ein Tatverdächtiger konnte bislang ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Haßberge. Von einem weiteren Täter liegt nur eine vage Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß und 20 bis 25 Jahre alt; er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei (Kripo Schweinfurt) bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09721/2021731. red