20-Jährige überschlägt sich zweimal mit Auto

Mit einer leichten Verletzung und einem Schock kam eine 20-jährige Fiat-Fahrerin davon, die sich am Freitagabend zweimal mit ihrem Auto überschlug. Sie verlor auf der Staatsstraße 2274, kurz vor Rentweinsdorf, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich dort zweimal. Sie kam zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus in Ebern. Das Fahrzeug hatte einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Staatstraße wurde für circa eine Stunde von der Feuerwehr gesperrt.