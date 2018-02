20 000 Euro Schaden durch Crash

Ein 45-jähriger VW-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Forchheim beim Linksabbiegen in die Hans-Böckler-Straße einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden 68-jährigen Lkw-Fahrer auf der Willy-Brandt-Allee übersehen.

Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden in Höhe von circa 20 000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt, wie die Polizeiinspektion Forchheim am Freitag berichtete. pol