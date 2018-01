2. DAV-Muppberglauf bietet Nordic-Walking

red



Die traditionsreiche Berglaufveranstaltung reicht bis ins Jahr 1982 zurück. Am Sonntag, 29. Oktober, findet der Muppberglauf der DAV-Sektion Neustadt zum zweiten Mal statt. Nach einem erfolgreichen Neustart 2016 freut sich der DAV Neustadt auch dieses Jahr wieder auf viele Teilnehmer aus nah und fern.Zusätzlich zu den bekannten Laufstrecken für Schüler und Jugendliche über 1,5 Kilometer (Start um 13 Uhr) und dem Hauptlauf über 5,7 Kilometer (Start um 14.30 Uhr) wird dieses Jahr noch eine Nordic-Walking-Strecke über acht Kilometer (Start 10 Uhr) angeboten. Ehrungen und Pokale gibt es bei den Laufstrecken für die Jahrgangsschnellsten und die Gesamtschnellsten. Die teilnehmerstärksten Gruppen werden beim Nordic-Walking prämiert. Alle Teilnehmer erhalten außerdem einen Starterbeutel mit attraktivem Inhalt und Urkunden. Anmeldungen sind am 29. Oktober vor Ort am Waldparkplatz am Muppberg gegenüber dem ASV-Sportplatz, Ebersdorfer Straße, oder bis zum 25. Oktober im Internet auf www.alpenverein-neustadt.de möglich.