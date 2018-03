2:1 und 10:3 reicht nicht

Der TTC Wohlbach verlor beim aktuellen Tabellenzweiten und bleibt im Tabellenkeller der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd. Mitkonkurrent Effeltrich holte allerdings zu Hause gegen Wöschbach auch keine Punkte. Nur Mühlhausen verschaffte sich mit einem Sieg gegen Jena etwas Luft. Bayern München verlor am Sonntag gegen Neckarsulm und blieb Letzter.



ASV Grünwettersbach II -

TTC Wohlbach 6:2

Die Wohlbacher kamen in Grünwettersbach nicht ins Spiel und vergaben gleich zu Beginn die Möglichkeit zumindest einen Punkt aus den Doppeln mit zu nehmen. Im Austellungspoker um die Doppelspiele wollte Wohlbach versuchen die Paarungen Zibrat/Spieß gegen Christ/Grozdanov und Bluhm/ Kleinert gegen Vyborny zu erreichen. Die Hausherren wollten das natürlich verhindern - mit Erfolg.

Bisher spielten sie bei Heimspielen immer Zibrat/Spieß auf Position eins. Beide haben in der laufenden Saison nur zwei Niederlagen. Diesmal standen sie auf Zwei und die Chance für die TTC-Herren waren damit gering, im Doppel zu punkten.

Richard Vyborny und GC Foerster versuchten zwar dagegen zu halten, doch das gelang nur im ersten Satz. Dann konnten sie sich gegen das aggressive Angriffsspiel ihrer Gegenüber nicht mehr erwehren.

Yevgeniy Christ und Grozdan Grozdanov bissen sich gegen die beiden Abwehrspieler regelrecht die Zähne aus, kamen aber einfach mit ihren Angriffen nicht durch.



Ein absoluter Tiefschlag

Der absolute Tiefschlag für die TTC-Herren kam, als Richard Vyborny gegen Zibrat bei einer 2:1-Satzführung im vierten Satz mit 10:3 in Führung lag. Für beide war das Spiel schon gelaufen. Vyborny wartete, dass sein Gegner den nächsten Fehler macht, nur der kam nicht und der Satz ging mit 12:10 noch an Zibrat.

Im Fünften führte der Wohlbacher wieder mit 6:4 und musste trotzdem das Spiel mit 8:11 seinem Gegner überlassen.

Parallel dazu kämpfte Christ verbissen gegen Bluhm. Doch auch er konnte sich gegen den geschickten Abwehrspieler nicht durchsetzen. So stand es zur Pause statt 2:2 oder zumindest 1:3 gleich 0:4, was natürlich an der Moral der TTC-Herren Spuren hinterließ und die Hausherren stark machte



Foerster gelang Ergebniskosmetik

Das hintere Paarkreuz der Hausherren konnte dadurch frei aufspielen und hatte keinerlei Druck. GC Foerster gelang es dennoch die Abwehr von Kleinert zu knacken. Er lag zwar 1:2 zurück, konnte sich aber in den entscheidenden Momenten im vierten und fünften Satz durchsetzen. Auch Grozdanov gelang es gegen Spieß den 2:2-Satzausgleich zu erreichen. Doch im fünften Satz war sein Gegner einen Tick schneller mit seinen Angriffen.

Danach war nur noch Ergebniskosmetik angesagt. Die gelang Vyborny gegen Bluhm eindrucksvoll. Christ konnte erwartungsgemäß gegen Zibrat nichts ausrichten und damit war die Niederlage besiegelt, die mit Abstand betrachtet vermeidbar gewesen war. Aber so ist es nun einmal im Sport. Wenn es nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Aber auch das muss man akzeptieren. hb