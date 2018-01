Mit großer Begeisterung nahmen vor kurzem mehr als 60 Spieler am Fußballturnier der Offenen Behindertenarbeit Oberfranken (OBO) und der Fachschule für Heilerziehungspflege Coburg der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) teil. Das von der OBO in Zusammenarbeit mit der Fachschule organisierte Sportevent wurde bereits 2015 ins Leben gerufen und fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Zum Turnier auf dem Sportgelände des TV 1848 e.V. wurden jedoch keine Mannschaften eingeladen, wie dies sonst üblich ist. Jeder durfte mitspielen, egal ob mit oder ohne Behinderung, alt oder jung, Mann oder Frau, Vereins- oder Freizeitsportler. Die gemeinsame Begeisterung für den Sport stand dabei im Vordergrund.

Am Tag der Veranstaltung wurden die Mitspieler nach dem Zufallsprinzip in Mannschaften aufgeteilt. Die einzelnen Partien des Turniers dauerten jeweils 15 Minuten und wurden auf Klein-Feldern ausgetragen. Die Spieler der Teams, die durch die Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange und Pink gekennzeichnet waren, harmonierten bereits nach einer kurzen Einspielphase bestens zusammen. Neben den Akteuren auf dem Platz gab es auch zahlreiche Zuschauer am Spielfeldrand, die für eine gute Stimmung sorgten und die Mannschaften kräftig anfeuerten. Am Ende punktgleich waren die Teams Blau und Grün. Durch das bessere Torverhältnis ging Blau als Sieger hervor. Dies war jedoch eigentlich fast schon zur Nebensache geworden. "Ich hatte mega viel Spaß! Am besten hat mir gefallen, dass alle dabei waren und es nicht nur ums Gewinnen ging", so Aaron von Norden, einer der Mitspieler. Auch Julia Flötemann fand es schön zu sehen, dass der Fußball im Mittelpunkt steht und die Behinderung in den Hintergrund rückt.

Für jedes Team gab es Medaillen und einen kräftigen Applaus der Zuschauer. Der Förderverein der Offenen Behindertenarbeit Oberfranken, OBO aktiv, konnte durch eine Spende des Chors "Fortissimo" einen Großteil der Aufwendungen des Turniers übernehmen.

Johannes Schubert