19 Mal ausgerückt

Die Rugendorfer Feuerwehr ist mit offiziell 35 Aktiven eine noch immer voll einsatzfähige Dorffeuerwehr. Und mit dem neuen Fahrzeug seit vergangenem Jahr wachsen auch weitere Aufgaben. Dafür nehmen die Feuerwehrleute auch eifrig an Fortbildungen teil: 37 Personen im Jahr 2017. Im Vorjahr gab es 19 Einsätze von insgesamt 183 Stunden, darunter sechs Technische Hilfeleistungen und elf im direkten Brandschutz - davon allerdings sieben Fehlalarmierungen.



Übungen und Schulungen

In seinem Jahresbericht erinnerte Kommandant Benno Bauß an sämtliche Einsätze. Außerdem berichtete der Kommandant von acht Übungen, darunter ein angenommener Scheunenbrand in Poppenholz, Schulungen an Wärmebildkamera, Gasmessgerät und Digitalfunkgerät sowie die Teilnahme bei der Großübung in Presseck und im Landkreis Bayreuth. Unter den 35 Aktiven - davon sind 15 zwischen 18 und 30 Jahre alt - sind laut Bauß fünf Frauen. 14 der Feuerwehrleute sind bereits 25 Jahre und mehr aktiv. Seinen Stellvertreter Franz Schnaubelt ernannte Kommandant Bauß in der Versammlung zum Ober-Löschmeister. Kurzfristig übernimmt ab sofort Pascal Krombholz das Amt des Atemschutzbeauftragten.

Bauß erinnerte zudem an die Inspektion der Wehr durch Kreisbrandinspektor (KBI) Horst Tempel, in der man sich "bis aufs Feuerwehrhaus ganz gut darstellen konnte." Das Rugendorfer Feuerwehrhaus wurde 1972 gebaut und ist zunehmend sanierungsbedürftig: Das Dach ist undicht und es erfüllt auch nicht mehr die neuesten Sicherheitsstandards. Mehrere Jahre war das Feuerwehrhaus auch unbeheizt. Im vergangenen Jahr wurde es jedoch wieder an die Heizung des angebauten Gebäudes angeschlossen, von der es getrennt worden war, als dieses Gebäude seither als Rathaus genutzt wurde. Durch die Abtrennung beider Gebäudeteile hat die Feuerwehr seither keinen Zugang zu Toiletten sowie auch keinen Schulungsraum mehr.

Dass dieser Zustand verbessert werden soll, hat der Gemeinderat bereits beschlossen. Im Augenblick wird hierfür eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung geplant, was Bürgermeister Ralf Holzmann in der Versammlung auch bestätigte. Holzmann dankte den Feuerwehrleuten für "ihren hilfreichen Dienst" und wies auf die Notwendigkeit der Ortsfeuerwehren hin. Er erinnerte auch an den "großartigen Erfolg" der 150-Jahr-Feier im vergangenen Jahr. KBI Horst Tempel lobte die vielen Aktivitäten und sehr gute Teilnahme der Rugendorfer Wehr an den Fortbildungen.



Auszeichnung

Die Bayerische Ehrenamtskarte wurde Pascal Krombholz und Sven Schmidt sowie Silke Mertel (in Abwesenheit) überreicht. Klaus Klaschka