19-Jähriger übersieht einen anderen VW Golf

5500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montag in Haßfurt. In der Theodor-Morung-Straße hatte gegen 8.45 Uhr ein 19-jähriger VW-Golf-Fahrer an der Kreuzung ein von rechts kommendes Auto übersehen, das eine 77-Jährige steuerte. Die VW-Golf-Fahrerin, die auf der Vorfahrtsstraße war, prallte mit der linken Front ihres Autos gegen den vorderen rechten Kotflügel am Golf des 19-Jährigen. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde dabei niemand.