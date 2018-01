19-Jährige touchiert Auto-Außenspiegel

Eine 19-jährige BMW-Fahrerin touchierte am Montag, um 15.45 Uhr, im Vorbeifahren mit ihrem Außenspiegel den Außenspiegel eines in der Hauptstraße in Zeil geparkten VW. Dabei entstand am Außenspiegel eines Autos ein Schaden von etwa 150 Euro. In der Hauptstraße in Zeil kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen. Wegen der teilweise beidseits geparkten Fahrzeuge ist die Fahrbahn äußerst eng.