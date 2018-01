19 000 Euro Schaden in Eggolsheim

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Eggolsheim ist ein Sachschaden in Höhe von 19 000 Euro entstanden.

Gegen die Mittagszeit fuhr eine 49-jährige Golf-Fahrerin die Kreisstraße FO 4 in westlicher Richtung. Hinter ihr fuhr eine 20-jährige Opel-Fahrerin. Aufgrund einer veränderten Streckenführung verlangsamten beide Fahrerinnen ihre Geschwindigkeit. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein hinter den Fahrzeugen fahrender 30-jähriger Golf-Fahrer auf den Opel ungebremst auf. Dabei schob sich dieser auf das davor befindliche Fahrzeug. Die Insassen des Golf und Opel wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei Forchheim mitteilt. pol