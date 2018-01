17. "Trächer" Hallenturnier für Junioren-Mannschaften

Am Samstag, 2. Dezember, startet die mittlerweile 17. Auflage des "Trächer Hallenturniers für Junioren". In der Ahorner Dreifach-Sporthalle steht dann an zwei Tagen der Hallenfußball in seiner bisherigen Form im Mittelpunkt.

Den Auftakt am Samstag machen dabei um 9 Uhr die F-Junioren, denen um 13 Uhr die C-Junioren folgen und die B-Junioren beschließen dann ab 17 Uhr diesen ersten Turniertag.

Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit den E-Junioren los und ab 13 Uhr messen sich noch die D-Junioren, bevor dann ab 17 Uhr die A-Junioren diese Wettbewerbe beenden.

Bei den A- und F-Junioren sind jeweils sechs Mannschaften am Start, und es spielt jedes Team gegen die anderen Teilnehmer. Bei den übrigen Altersklassen treffen jeweils acht Mannschaften aufeinander. Nach der Vorrunde gibt es stets ein Halbfinale und anschließend die Platzierungsspiele. Auf zahlreichen Besuch freut sich der Trächer Fußballnachwuchs.



Die Teilnehmer

Neben dem Gastgeber, der bei den C- und D-Junioren mit zwei Teams am Start ist, nehmen folgende Mannschaften teil:

F-Junioren: Spvg Ahorn, TSV Meeder, SG TSV Rossach, DJK/FC Seßlach, SG Germ. Stöppach-Haarth.

E-Junioren: Spvg Ahorn, FC Haarbrücken, TSV Grub am Forst, TSV Meeder, SG TSV Rossach, SG TSV Scheuerfeld, SG TSV Unterlauter.

D-Junioren: SG TV Ebern, TSV Grub, JFG Itzgrund, SV Ketschendorf, DJK/TSV Rödental, JFG Rödental.

C-Junioren: FC Bad Rodach, FC Haarbrücken, JFG Hohe Aßlitz, SV Ketschendorf, SG FC Mitwitz, DJK/FC Seßlach.

B-Junioren: JFG Coburger Land, SG TSV Ebensfeld, JFG Itzgrund, SG TSV Ketschenbach, SV Ketschendorf, SG Fortuna Neuses, TSV Staffelstein.

A-Junioren: SG TSV Ebensfeld, TSV Gleußen, SG TSV Heldritt 2, SV Ketschendorf, SG Fortuna Neuses. gf