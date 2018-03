17 Kapellen mit über 500 Musikern gaben ihre Visitenkarte ab

Mit sehr gutem und ausgezeichnetem Erfolg absolvierten 17 Kapellen mit über 500 Musikern das Wertungsspiel des Nordbayerischen Musikbundes in der Dreifachturnhalle. Gastgeber war die Musikvereinigung Ebensfeld, die mit dem Schülerorchester und der Erwachsenenbläserklasse "Bloos a'moll" beste Ergebnisse einspielten.

Die Erwachsenen hatten erst im Oktober 2017 mit dem Musizieren begonnen und wurden bereits ein halbes Jahr später mit einer Auszeichnung im Wertungsspiel belohnt. Aus dem Landkreis Lichtenfels konnten weiterhin der Musikverein Hochstadt und die Kelbachtaler Blasmusik aus Prächting die Wertungsrichter überzeugen. Höhepunkte waren die beiden Höchststufenorchester aus Küps bei Kronach und Neunkirchen am Brand.

Die Jury bestand aus dem Vorsitzenden Tobias Wunderle, stellvertretender Leiter des Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Berlin. Er dirigiert das Musikkorps regelmäßig bei Staatsempfängen vor dem Bundeskanzleramt und an der Gedenkstätte des deutschen Widerstands, dem Bendlerblock. Florian Unkauf ist Dirigent verschiedener Blasorchester und Absolvent des Masterstudiengangs "Blasorchesterleitung" der Hochschule für Musik in Würzburg. Oskar Schwab ist Leiter der Musikschule Volkach. Bezirksvorsitzender Thomas Kolb aus Steinwiesen bezeichnete das Wertungsspiel als Möglichkeit der Musikvereine, ihre Kapellen öffentlich zu präsentieren. Durch die Beurteilung der Wertungsrichter könnten auch Schwachstellen aufgedeckt werden, die der Weiterentwicklung des Orchesters diene. Seit über 50 Jahren führe der Nordbayerische Musikbund die Wertungsspiele durch. Die Begeisterung für traditionelle und symphonische Blasmusik sei bei Jung und Alt ungebrochen. Die Instrumente finanzierten die Musiker und ihre Familien überwiegend selbst, einige, die selten eingesetzt werden, sei Vereinseigentum. Stolz zeigte sich Vorsitzender Rudolf Dierauf, dass der Musikbund erstmals Ebensfeld als Veranstaltungsort gewählt hätte. Das Wertungsspiel finde im Rahmen der Feierlichkeiten zur 50. Wiedergründung des Musikvereins statt. "Wir freuen uns im Rahmen des Jubiläumsjahres auf ein Wochenende voller Musik", sagte Dierauf. awe