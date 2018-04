17-Jähriger versteckt Joint vor Polizei

In der Memmelsdorfer Straße fielen am Mittwoch um 2.30 Uhr zwei junge Männer auf, weil diese beim Erblicken der Polizeistreife sichtlich nervös wirkten. Als sie kontrolliert werden sollten, lief ein 17-Jähriger plötzlich weg und verschwand hinter einem Busch. Dort versteckte er eine Schachtel Zigaretten, in der ein fertig gedrehter Joint war. Der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben.