17-Jähriger mit Alkohol, aber ohne Führerschein

Einen alkoholisierten Autofahrer, der keinen Führerschein hat, schnappte die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Zeil. Um 1.05 Uhr wurde in der Friedhofstraße der Ford-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass der 17-Jährige am Steuer des Wagens nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weil die Beamten bei dem Fahrer außerdem noch Atemalkoholgeruch feststellten, wurde vor Ort ein Test veranlasst. Das Ergebnis liegt bei 0,56 Promille. Der Jugendliche musste zur Blutprobe. Wie der 17-Jährige an den von ihm benutzten Pkw gelangt war, müssen die folgenden Ermittlungen nun klären.