17-Jähriger auf Spritztour in Aufseß

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem westlichen Landkreis Bayreuth hat am Montagabend die Gunst der Stunde genutzt und den Fahrzeugschlüssel seines Vater ohne dessen Wissen an sich genommen. Anschließend fuhr er mit dem hochwertigen SUV zusammen mit einem Freund durch die Ortschaft Aufseß. In einer Kurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Felsen. Beide Personen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten dann die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis ist. Mit Verdacht auf eine Handgelenkfraktur und einer Verletzung der Halswirbelsäule wurde er ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug selbst entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von circa 10 000 Euro. Der Jugendliche muss sich nun strafrechtlich wegen eines Vergehens "Fahren ohne Fahrerlaubnis" verantworten.