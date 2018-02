16-Jähriger klaut Zigarillos

Angestellte eines Verbrauchermarktes in der Bayreuther Straße in Forchheim haben am Montagnachmittag einen 16-jährigen dabei beobachtet, wie dieser mehrere Zigarillos im Wert von mehreren Euro in seine Taschen steckte und dann den Markt verließ, ohne für diese zu zahlen. Der Jugendliche konnte jedoch vom Personal angehalten und der Polizei Forchheim übergeben werden. Gegen ihn wird nun wegen Ladendiebstahles ermittelt. pol