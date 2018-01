155 Seiten geballte Information für (Kur-)Urlauber in Bad Staffelstein

Am Montag stellten Bürgermeister Jürgen Kohmann, die Leiterin des Kur- und Tourismus-Service, Anne Maria Schneider, und Grafiker Peter Bäumel die Broschüre im Rathaus vor. Sie enthält 266 Unterkünfte in Ferienwohnungen, Hotels, Pensionen und Privatquartieren in der beliebten Urlaubsregion am Obermain. Bürgermeister Kohmann unterstrich: "Trotz Internetauftritt ist das Verzeichnis eine sehr gefragte Information für die Stadt, Obermain-Therme und die Vermieter."

Unzählige aussagekräftige Bilder vermitteln auf 155 Seiten einen Eindruck der vielfältigen Freizeit- und Übernachtungsmöglichkeiten in Stadt und Land. Seit der ersten Ausgabe vor über 30 Jahren wurden Layout und Inhalte konsequent weiterentwickelt, die Fotos mit neuen ersetzt. So können sich die Gäste auf einen Blick über das individuelle Angebot informieren.

Die Pauschalangebote werden dem Trend für kürzere Aufenthalte gerecht. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich des Kururlaubs. 40 000 Exemplare wurden gedruckt. Allein 10 000 werden verschickt. Auf den Imageseiten werden auch die Veranstaltungen vorgestellt, sei es auf der Seebühne oder dem Brückentheater im Kurpark. Der Leser lernt die Basilika Vierzehnheiligen, das Kloster Banz und den Staffelberg mit der Adelgundiskapelle kennen. Freizeitaktivitäten wie Radeln, Wandern oder die Genussvielfalt in fränkischer Gastlichkeit werden mit aussagekräftigen Bildern unterlegt. Ausführlich wird die Obermain-Therme mit ihren 3000 Quadratmetern Wasserfläche, verteilt auf 25 Innen- und Außenbecken, vorgestellt. Dazu gehören die Premium Saunalandschaft und der Wellness- und Kosmetikbereich. Hinweise auf Parkmöglichkeiten für Wohnmobile dürfen da nicht fehlen.

Auf einen Blick sind die Gäste- und allgemeinen Informationen zusammengefasst. Ab Seite 45 werden die Hotels und Gasthöfe in der Kernstadt und den Ortsteilen aufgelistet. Es folgen jeweils farblich anders unterlegt die Pensionen, die Privatvermieter und allein auf 23 Seiten die Ferienwohnungen. Hier gibt es detaillierte Informationen über die Angebote der Häuser. Zum Beispiel Balkon, Waschmaschinenbenutzung, SAT-TV oder das Mitbringen von Haustieren. Mehrere Seiten sind auch den Unterkünften in Lichtenfels, Ebensfeld und im Itzgrund gewidmet.

Zum Schluss der Broschüre ist ein aufklappbarer Stadtplan mit den Ortsteilen und der Umgebung angeheftet. Ein Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis machte die Suche nach Ortsteilen, Straßen oder Zimmerart einfach. Die Broschüre ist im Kur- und Tourismusservice, Bahnhofstraße 1, ab sofort erhältlich. awe