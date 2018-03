1500 Euro Schaden bei "Spiegelklatscher"

Am Montagmittag sind im Begegnungsverkehr auf der Staatsstraße 2243 zwischen Neunkirchen am Brand und Effeltrich eine 58-jährige und eine 49-jährige Autofahrerin mit den Außenspiegeln kollidiert. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon Telefon 09191/70900. pol