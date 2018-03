1500 Menschen geholfen

Seit nunmehr 17 Jahren gehört der Ökumenische Sozialladen "Der andere Laden" in das Forchheimer Stadtbild. Das Projekt von Caritas und Diakonie im Verbund mit katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aus Stadt und Landkreis Forchheim erreichte 2016 rund 1500 Personen. "Insgesamt haben unsere Kunden im letzten Jahr zusammen eine halbe Million Euro gespart. Wir freuen uns, für so viele Menschen eine derartige Entlastung sein zu können", so Caritasgeschäftsführer Peter Ehmann.

Jede Woche werden im Laden zehn Tonnen Lebensmittel verwertet. "Das funktioniert nur durch die unternehmerische Struktur und tatkräftige Unterstützung unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer", erklärt Einrichtungsleiter Werner Lorenz. Derzeit engagieren sich 47 Ehrenamtliche, 19 Frauen und 28 Männer. "Dieses Verhältnis ist etwas Außergewöhnliches und rührt wohl auch daher, dass wir die Lebensmittel bei den Händlern abholen müssen." Fünfmal die Woche sind zwei Kühlfahrzeuge in Doppelbesetzung im Einsatz, um die Lebensmittel in die Birkenfelderstraße zu transportieren.

Außerdem beschäftigte "Der andere Laden" 2016 jeweils vier Teilzeitmitarbeiter und 1,50-Euro-Jobber sowie fünf Praktikanten. Die Jugendlichen zwischen 13 und 14 Jahren werden im Rahmen ihres Firm- bzw. Konfirmandenunterrichts tätig. Robert Glenk, Vertreter des evangelischen Parts des Sozialladens, ist sehr angetan: "Ich halte das für eine gute Möglichkeit, sich ein Bild von einer ehrenamtlichen Tätigkeit zu machen." "Ein Einkauf von normalerweise 50 Euro kostet im Ökumenischen Sozialladen ungefähr acht Euro", macht Peter Ehrmann die Erleichterung für die Kunden noch einmal deutlich.

2016 erreichte das durch Verkaufserlöse, Geld- und Sachspenden finanzierte Projekt ca. 550 Kinder aus 270 Familien. 2017 soll ein veraltetes Kühlfahrzeug ersetzt werden. Dafür benötigt der Laden 35 000 Euro.

Lydia Schwarz