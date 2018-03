15 Pfarrweisacher Vorschulkinder erhielten bei Buchfest einen "Bibliotheksführerschein"

Sechs Jahre alt - und schon Besitzer eines Führerscheins: Zum Abschluss ihrer zweiwöchigen Leseförderaktion "Ich bin bib(liotheks)fit" erhielten die 15 Vorschulkinder des örtlichen Kindergartens "Pfiffikus" vom Leiter der katholischen öffentlichen Bücherei Pfarrweisach, Stephan Wohlfromm, im Rahmen eines kleinen Buchfestes ihren "Bibliotheksführerschein" ausgehändigt.



An Vorlesegeschichten begeistert

Während der vier Projektvormittage hatten die Kinder erfahren, dass Büchereien vielfältige Angebote für Wissensvermittlung und Lesevergnügen bereithalten. Mit Erzählen, Singen und Malen erschlossen sie sich die Geschichten, die ihnen aus den Büchern vorgestellt wurden. Und wie auch beim abschließenden Buchfest konnten sie sich an den Vorlesegeschichten begeistern und der Fantasie freien Lauf lassen.



Vielfältige Möglichkeiten

Den Eltern wird bewusst, dass ihre Bücherei vielfältige Möglichkeiten bietet, die gewinnbringend für die ganze Familie zu nutzen sind. Dank der Angebote der Bücherei werden die Erzieherinnen und Erzieher zudem aktiv in ihren Bemühungen unterstützt, das Lesen anzubahnen und zu fördern.

Die Kinder wissen nun, dass es spannende Bücher zur Unterhaltung, aber auch lehrreiche Bücher zur Wissensvermittlung gibt. Sie kennen das Angebot der Pfarrbücherei und finden sich in den Regalen gut zurecht.

"Da komme ich mit meiner Mama wieder her", sagten einige der Kinder begeistert, als sie ihren "Bibliotheksführerschein in ihren "bib(liotheks)fit"-Rucksack steckten.

Büchereileiter Stephan Wohlfromm ist sich sicher, dass diese Aktion die Kinder sehr zum Lesenlernen motiviert, wenn sie im Herbst in die Grundschule kommen. Denn wer den Leseführerschein besitzt, wolle auch unbedingt das Lesen lernen. red