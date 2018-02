15-jähriger Rollerfahrer schneller als erlaubt

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 15-jähriger Rollerfahrer verantworten. Bei einer Kontrolle am Dienstagabend in Weilersbach stellten Beamte der Polizeiinspektion Forchheim fest, dass er schneller als die erlaubten 25 km/h unterwegs war. Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Der Jugendliche zeigte sich geständig und gab entsprechende technische Veränderungen an seinem Roller zu.