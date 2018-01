15 Minuten für Nankendorf

Fast 15 Minuten dauerte der Beitrag des Bayerischen Fernsehens über die Nankendorfer Lichterprozession zum Schluss der ewigen Anbetung am Silvesterabend: Gezeigt wurden im Rahmen der Sendung "Zwischen Spessart und Karwendel", die Vorbereitungen für das Lichterfest, die mit Interviews untermauert worden sind.Darin freute sich der Waischenfelder Pfarrer Pater Lugun über das christliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehr in Nankendorf, die alle Vorbereitungen schultert. Kurt Neuner konnte aus der Geschichte berichten - von kriegerischen Zeiten und der Grenzlage Nankendorfs zu den "Evangelischen". Joseph Fiedler erzählte davon, wie das Fest der ewigen Anbetung früher war. Berthold Görl und seine Frau Monika kamen ebenso zu Wort wie Sohn Christian Görl, der als Feuerwehrvorstand häufiger zu Wort kam. Er erklärte die Vorgehensweise und die Vorarbeiten zum Lichterfest und was einen Franken ausmacht.Der Film ist ab sofort in der Mediathek abrufbar unter www.br.de/mediathek/video/sendungen/zwischen-spessart-und-karwendel/lichterfest-nankendorf-prozession-100.html