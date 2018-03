1400 Euro für kranke Kinder

Bei der Hauptversammlung des Seemannschores Coburg konnte der Vorsitzende Wolfram Haeuschkel 43 aktive und passive Mitglieder begrüßen. Besonders willkommen geheißen wurde Werner Tetsch, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, für die psychosoziale Nachsorge krebskranker Kinder Spenden zu sammeln.

Geehrt wurden langjährige Mitglieder. Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft als musikalischer Leiter erhielt Otto Grzegorz eine Urkunde und einen Geschenkkorb. Leider steht er dem Chor seit diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Monika Klöpsch und Eleonore Gust geehrt.

Der Chor hat es sich schon seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, bei seinen musikalischen Auftritten für soziale Einrichtungen zu sammeln. In diesem Jahr konnte die stattliche Summe von 1400 Euro an Werner Tetsch für die Isabell-Zachert-Stiftung übergeben werden. Diese Stiftung (IZS) ist eine private, gegründet 1995 unter dem Dach der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Sie sieht ihre Aufgabe (Stiftungszweck) in der Verbesserung der psychosozialen Bedingungen krebskranker Kinder und ihrer Familien. Nachdem die Deutsche Kinderkrebsstiftung 2003 das Waldpiraten-Camp in Heidelberg gegründet hat, unterstützt die IZS ausschließlich diese in Deutschland einzigartige erlebnispädagogische Einrichtung, die in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet wurde. Da das Waldpiratencamp ausschließlich aus privaten Spendengeldern finanziert wird, hat es sich die IZS zur Aufgabe gemacht, diese Einrichtung nachhaltig und dauerhaft zu unterstützen und zu fördern.

Wolfram Haeuschkel gab die Termine für 2018 bekannt. Die Freunde, Gönner und Fans des Seemannschores Coburg dürfen sich freuen: Ein großes Konzert im Kongresshaus Coburg ist in Planung. Als Termin ist Sonntag, 28. Oktober, vorgesehen. GG