1400 Euro für Garnison und Kameradschaft

Kürzlich übergab das Ausbildungszentrum Infanterie die beim Adventskonzert im Dezember gesammelten Spenden an die Stadt Hammelburg sowie das Bundeswehr-Sozialwerk.

Für die Stadt Hammelburg nahm Bürgermeister Armin Warmuth einen Scheck über 650 Euro aus den Händen von Oberstabsfeldwebel Alexander Münz als Organisator des Konzertes in Empfang. Das Geld wird an die örtlichen Kindertagesstätten weitergegeben. Er dankte für das Engagement: "Das Adventskonzert ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für unsere Bürgerinnen und Bürger. Durch die Weitergabe der erzielten Spenden kommt einmal mehr die enge Verbindung des Lagerberges mit der Stadt Hammelburg zum Ausdruck."

Neben der Stadt erhielt das Bundeswehr-Sozialwerk rund 750 Euro der gesammelten Spenden. Sowohl der neue Regionalstellenleiter, Leutnant Philipp Nötscher, als auch sein Vorgänger, Oberleutnant Matthias Zinn, dankten für die Unterstützung. "Das Bundeswehr-Sozialwerk hilft unverschuldet in Not geratenen Soldatinnen und Soldaten. Dazu bieten wir beispielsweise kostengünstige Familienurlaube oder auch finanzielle Hilfe an", erklärte Nötscher die Verwendung der Spenden. Die Spenden wurden im Adventskonzert in der Stadtpfarrkirche gesammelt. Insgesamt besuchten 200 Gäste die Veranstaltung mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim. In diesem Jahr findet das Adventskonzert am Dienstag, den 11. Dezember, statt. Jan Volkmann