140 Jahre Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Roßbach feiert am Wochenende ihr 140-jähriges Bestehen. Festauftakt ist am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr mit der Band "Asphaltstürmer". Am Sonntag, 16.7., findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Fahnenabordnung statt, anschließend Festbetrieb. Um 14 Uhr werden die staatlichen Ehrungen für 25 und 40 Dienstjahre überreicht. Musikalische Unterhaltung übernehmen am Nachmittag die "Zwä Haupte Käuz". Die kleinen Besucher können sich auf der "Maledivenrutsche" austoben. Zum Festausklang am Montag, 17.7., gibt es Schlachtschüssel und Haxen. Für Stimmung sorgen die Weißenbacher "Schlosshofmusikanten". sek