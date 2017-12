Auch in Bamberg werden Urnenbestattungen immer häufiger nachgefragt. Die städtische Friedhofsverwaltung als Dienstleister kommt dieser Nachfrage nach. "Als Verwaltung müssen wir der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen und mehr Möglichkeiten zur Urnenbestattung anbieten," so der stellvertretende Amtsleiter des Garten- und Friedhofsamtes Thomas Steger in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Nun wurden 1300 neue Urnengrabplätze geweiht.

"Friedhöfe sind zentrale Orte des christlichen Glaubens", betonte der Zweite Bürgermeister Christian Lange (CSU). Früher hätten Friedhöfe im Herzen der Stadt gelegen, nun seien sie an den Rand gerückt, so Lange: "Doch sie sind Denkmal und Memoria zugleich und damit Teil unserer Gesellschaft."

Seit 2011 gibt es auf dem Bamberger Hauptfriedhof einen "Baum- und Skulpturenhain" für Urnenbestattungen. Nach 14 Monaten Vorbereitung und Bauarbeiten wurde nun der neue Urnenhain, der rund 1300 Grabplätze, von denen jeder doppelt belegt werden kann, bietet, ökumenisch geweiht. Für das Katholische Dekanat Bamberg war Pfarrer Anton Heinz und für das Evangelische Dekanat Bamberg Pfarrer Johannes Wagner-Friedrich anwesend. Die Grabplätze können nur nach einem aktuellen Todesfall erworben werden. Ein Erwerb auf Vorrat ist nicht möglich. Die Baukosten betrugen rund 25 000 Euro. red