1300 Euro Schaden bei Wildunfall mit Reh

Als ein 31-Jähriger am Samstag mit seinem Pkw die Staatsstraße 2277 von Eltmann in Richtung Limbach befuhr, kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh lief anschließend in den Wald. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf circa 1300 Euro.