13-Jähriger bekommt gestohlenes Rad zurück

Ein 13-Jähriger meldete in der Polizeiinspektion am Montagnachmittag sein Fahrrad, das er vorher vor dem Netto abstellt hatte, als gestohlen. Ein Unbekannter hatte die kurze Zeitspanne von 16.45 bis 17 Uhr, in der er es unbeaufsichtigt ließ, ausgenutzt und entwendete das Rad im Wert von rund 350 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels konnten es jedoch schnell ausfindig machen und dem Jungen noch am gleichen Tag wieder aushändigen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden.