Die Soldaten- und Reservisten-Kameradschaft 1896 Fuchsstadt feierte ihr 120. Stiftungsfest. Nach einer Messfeier, die in der Fuchsstädter Kirche von Pfarrvikar Blaise zelebriert wurde, nahm eine kleine Gruppe der SRK-Aktiven am Ehrenmal der Gemeinde am Eingang des Friedhofs Aufstellung. In einer kurzen Ansprache gedachte der Vorsitzende Heinz Wagner aller gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden. Er erinnerte daran, dass in den beiden Weltkriegen nahezu 170 Kameraden auf den Schlachtfeldern oder in Folge von Verwundungen ihr Leben verloren haben. Danach legte er zu Ehren dieser Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege einen Kranz nieder.

Angeführt von den Fuschter Musikanten ging es danach im Festzug mit Abordnungen der benachbarten Krieger- und Soldatenkameradschaften sowie aller Fuchsstädter Vereine mit Fahnen zum Festplatz, wo die SRK neben ihrer Jubiläumsfeier auch das jährliche Gartenfest ausrichtete.



57 Mitglieder

In seiner Begrüßungsansprache gab Heinz Wagner bekannt, dass die SRK derzeit über 57 Mitglieder verfügt, von denen sechs Frauen sind, und dass eine außerordentlich aktive Schießgruppe dazugehört, die aus zehn männlichen und zwei weiblichen Schützen besteht.

2. Bürgermeister Manfred Öftring überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Fuchsstadt und betonte, dass 120 Jahre SRK wahrlich Grund zum Feiern seien, aber auch für uns alle Anlass, in den Friedensbemühungen nicht nachzulassen. Wörtlich fügte er hinzu: "Ursprünglicher Zweck der Kriegervereine war die Fürsorge für Kriegshinterbliebene und Kriegsopfer, die Errichtung und Pflege von Kriegerdenkmalen und Gedenkstätten sowie die Pflege von Geselligkeit und Kameradschaft. Heute setzen sich diese Vereine besonders für die Versöhnung der Völker und die Bewahrung des Friedens ein. Genau diesen Aufgaben widmet sich seit 120 Jahren auch unser Jubilar. Dafür unseren vollen Respekt und unsere Anerkennung. Der besondere Dank gilt auch hier der Vorstandschaft mit ihrem langjährigen Vorsitzenden Heinz Wagner. Die Fuschter Soldatenkameradschaft ist ein wesentlicher aktiver Teil unserer Dorfgemeinschaft..."

Nach dieser Ansprache begann mit musikalischer Unterstützung durch die Fuschter Musikanten der Festbetrieb beim Gartenfest der SRK. red