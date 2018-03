12 240 Kilometer geradelt

Ihre bisherige Vorstandschaft bestätigten die Mitglieder des RV Concordia Schwürbitz bei den turnusmäßigen Neuwahlen im Rahmen der Generalversammlung. Erste Vorsitzende Regina Marr und Zweiter Vorsitzender Stefan Fleischmann wurden jeweils einstimmig wieder in ihre Ämter gewählt.

Rückblick auf ein abwechslungsreiches Sportjahr 2017 gaben Regina Marr und Julius Fischer, der Schriftführerin Antje Ebert vertreten durfte. Bei zehn Bezirkswanderfahrten wurden mit insgesamt 128 Teilnehmern 4260 Kilometer gefahren. Die fleißigsten Radler waren Christian Friedrich (14 Fahrten), Dieter Heumann und Waltraud Kunert (je 13), Günther Erlmann und Stefan Fleischmann (je 12) und Julius Fischer (11). Gleich 28 Teilnehmer waren bei der Spreewald-Tour dabei und radelten an vier Tagen 4032 Kilometer. Aufgrund guter Resonanz wurden auch wieder insgesamt sechs "Church-and-Bike-Touren" durchgeführt. Hier kamen 154 Teilnehmer zusammen auf 3948 Kilometer. Mit der Gesamtleistung von 12 240 Kilometern wurde ein schönes Ergebnis erzielt.

Für die Öffentlichkeit veranstalteten die Radler ihr Sommerfest am Pfarrzentrum, zu dem 114 Teilnehmer aus zehn befreundeten Vereinen begrüßt werden konnten. Bernd Motschenbacher und Markus Dumproff machten sich um den Neubau des Vereinsanhängers verdient. Die Radler können nun auf zwei Anhänger zurückgreifen und bis zu 24 Fahrräder transportieren. Den Mitgliederstand gab Julius Fischer mit 259 an - ein Anstieg um 13 Personen.

Den Bericht des Kassiers Holger Weigel erstattete vertretungsweise Stefan Fleischmann. Demnach sind die Vereinsfinanzen geordnet, 2017 wurde ein leichter Verlust gemacht, der den diversen Anschaffungen geschuldet war. Auf Antrag der Kassenprüfer Hans Fischer und Markus Dumproff wurde der Vorstand entlastet.

Große Einmütigkeit demonstrierten die Radler bei den anschließenden Neuwahlen. Neben den beiden Vorsitzenden Regina Marr und Stefan Fleischmann wurden jeweils einstimmig gewählt: Schriftführerin Antje Ebert, Kassier Holger Weigel, Erster Fahrwart Christian Friedrich, Zweiter Fahrwart Jürgen Fleischmann. Beiratsmitglieder: Bernd Marr, Waltraud Kunert, Julius Fischer, Konrad Haselmann, Alois Neumann, Christian Rossé, Holger Müller. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Hans Fischer und Markus Dumproff. Fahnenabordnung: Konrad Haselmann, Julius Fischer, Waltraud Kunert, Dieter Heumann, Hans Fischer, Günther Erlmann.

Zweiter Vorsitzender Stefan Fleischmann gab einen Ausblick auf die geplante Vier-Tages-Radtour in und um Leipzig. Vom 14. bis 17. Mai werden die Radler die sächsische Metropole und ihr Umland erkunden. Anmeldungen sind noch bis zum 15. Februar möglich. red