12 180 Euro für Kindergarten

Die Freude war groß bei den Verantwortlichen des gemeindlichen Kindergartens in Trailsdorf und bei Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG). Der im April 2016 wegen Mitgliedermangels aufgelöste Verein, die Krieger- und Reservistenkameradschaft Trailsdorf, spendete sein restliches Vereinsvermögen in Höhe von 12 180 Euro für eine neue Inneneinrichtung des geplanten Neubaus.

Die Spende nahm Kindergartenleiterin Rebecca Fischer von Kassiererin Elisabeth Linz, dem Vorstandsmitglied Georg Schwarzmann, Zweitem Vorsitzenden Otto Neubauer und Zweitem Bürgermeister Sebastian Schwarzmann entgegen.

Der stellvertretende Bürgermeister war als vertretungsberechtigter Liquidator zur Vereinsauflösung eingesetzt worden. Schwarzmann hatte auch die Idee, das Geld zweckgebunden für den örtlichen Kindergarten zu spenden. "Mit der Übergabe des Geldes ist die Krieger- und Reservistenkameradschaft Trailsdorf nun endgültig Geschichte", so Schwarzmann. erl