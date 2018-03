105 Punkte kassiert

Die BG Göttingen stoppte die Aufholjagd des deutschen Meisters Brose Bamberg: Nach zuvor drei Bundesliga-Siegen in Folge ging der Banchi-Truppe nach der Doppelrunde in der Euroleague im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen die Luft aus. Der ausgeruhte Tabellen-15. brannte ein Offensiv-Feuerwerk ab und setzte sich mit 105:98 (54:44) durch. Aufgrund des Sieges der Frankfurter in Bonn rutschte das Brose-Team auf Rang 8 ab und muss um das Erreichen der Play-offs bangen.

Die Bamberger, die aufgrund der Ausländerbeschränkung diesmal Dejan Musli und Ali Nikolic draußen ließen, erwischten zwar einen Start nach Maß (5:0), doch dann liefen zunächst William Buford und danach Brion Rush heiß: Mit ihren Dreiern schossen sie die Göttinger mit 19:13 in Front, nach dem ersten Viertel führte der hoch motivierte Gastgeber mit 27:20.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnittes zeigte sich die Müdigkeit der Brose-Mannschaft vor allem in der Defensive - immer wieder waren die Gäste einen Schritt zu spät dran und kassierten in den ersten 20 Minuten 54 Punkte. Acht Dreier (bei 13 Versuchen) versenkten die Niedersachsen in der ersten Halbzeit. Vor allem Daniel Hackett, der mit viel Energie zum Korb zog, hatten es die Bamberger zu verdanken, dass der zwischenzeitliche Zwölf-Punkte-Rückstand nicht noch weiter anwuchs. Während sich die Roijakkers-Truppe teilweise in einen Rausch spielte, waren die Aktionen der Brose-Jungs von Verunsicherung geprägt. Anstatt den Ball laufen zu lassen, verzettelten sich die Oberfranken immer wieder in Einzelaktionen und leisteten sich dabei zudem noch acht Ballverluste. Zu allem Überfluss war auch noch der zuletzt starke Augustine Rubit früh mit drei Fouls belastet.

Ricky Hickman per Dreier und Dorell Wright mit fünf Punkten bliesen nach dem Seitenwechsel zur Aufholjagd und verkürzten auf 52:54. Angeführt von Michael Stockton schlugen die Hausherren aber schnell zurück (63:55). Die sechs Dreier von Rush konterte Wright mit fünf erfolgreichen Distanzwürfen. Nach 29 Minuten waren die Gäste in Schlagdistanz (73:74), doch wieder hatte Göttingen eine Antwort und ging mit einer Acht-Punkte-Führung ins Schlussviertel.



Rush trifft sieben der 15 BG-Dreier

Vier Punkte von Leon Radosevic und der zweite Dreier von Lucca Staiger brachten den Meister dann zurück ins Spiel (80:83). Würde die Kraft reichen, die Partie noch zu drehen? Buford gab die Antwort und brachte die Hausherren drei Minuten vor dem Ende wieder mit 95:86 in Front. Das letzte Aufbäumen beantwortete Rush mit seinem siebten Dreier und zerstörte die Bamberger Hoffnungen auf ein Comeback. Es war Feierstimmung angesagt in der Sparkassen Arena.

"Unsere Verteidigung war schwach. Obwohl uns die Coaches erklärt hatten, welches offensive Potenzial Göttingen besitzt, haben wir 105 Punkte kassiert. Wir müssen einfach besser werden", analysierte Hackett.