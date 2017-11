1000 Euro Schaden beim Öffnen der Tür

Hoher Sachschaden ist am Freitagmittag bei einem Unfall in Römershag entstanden: Ein 63-Jähriger parkte vor einem Einkaufsmarkt. Als er zum Aussteigen die Fahrertür öffnete, rangierte gerade eine 76-Jährige ihren Pkw in die Parklücke daneben. Es kam zu einen leichten Anstoß ihres Wagens an die sich öffnende Tür. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. pol