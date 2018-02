100 Euro Belohnung ausgesetzt

Am Montagabend ist zwischen 17.30 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim ein geparkter schwarzer Audi A6 angefahren und beschädigt worden. Das Fahrzeug stand in der Nähe der Behindertenparkplätze. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Der Geschädigte hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Flüchtigen führen, eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgesetzt. Wer hat den Vorfall gesehen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.