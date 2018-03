100 Kilometer durch den "Blühenden Jura"

red



Pünktlich zur Auftaktwanderung auf dem neuen Wanderweg "Blühender Jura" schien die Sonne. Bei schönstem Frühlingswetter trafen sich über 30 Wanderfreunde mit Landrat Johann Kalb (CSU), Bürgermeistern aus den Juragemeinden sowie Mitgliedern des Landschaftspflegeverbands, um von Roßdach auf den "Großen Staa" bei Schneeberg zu wandern.Die Wanderer zeigten sich laut der Mitteilung aus dem Landratsamt begeistert vom beeindruckenden Blick über die fränkische Kulturlandschaft. So auch der Landrat: "Sanfter Tourismus und Wandern sind im Trend. Ich freue mich, dass wir mit dem heute eröffneten Weg eine Lücke im Wanderwegenetz des Landkreises Bamberg geschlossen haben. Ab sofort kann man anhand des neuen Wanderführers auf über 100 Kilometern durch den Bamberger Jura wandern."Um diese Jahreszeit blühen am "Großen Staa" Hunderte von Schlüsselblumen, später wachsen seltene Pflanzen wie Ästige Graslilien, Orchideen und Silberdisteln. Damit die Wacholderheide besonnt und frei von Büschen bleibt, wird das Gebiet um den "Großen Staa" jedes Jahr durch Wanderschäfer Erich Kißlinger und seine Schafherde beweidet. Ein wichtiger Aspekt, der auch im neuen Wanderführer berücksichtigt wird, wie Christine Hilker vom Landschaftspflegeverband erläutert: "Die Broschüre macht auch deutlich, dass die Wacholderheiden durch die Beweidung bewahrt werden können. Die Wege führen vorbei an Schaf- und Ziegenweiden, Pferchflächen und Tränken und machen die Beweidung erlebbar."Die entsprechende Wanderbroschüre beschreibt einen Rundweg, der in sieben Etappen durch den östlichen Landkreis Bamberg führt. Die Wanderer starten beispielsweise in Scheßlitz und werden an schöne Naturhöhepunkte wie die Hohe Metze bei Roschlaub, die Wattendorfer Leite, das Paradiestal oder durch das Trockental der Leinleiter geleitet. An Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten mangelt es auf den Strecken nicht. Der Wanderführer ist in der Infothek des Landkreises, der Stadt, bei Gemeinden sowie den bekannten Touristeninfostellen erhältlich. Wer möchte, kann sich die Wanderwege auch auf dem Wanderportal des Landkreises ( www.landkreis-bamberg.de/Tourismus-Freizeit/Wandern/Themenwanderwege ) herunterladen.